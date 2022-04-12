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Россиянам объяснили защищающие ребенка от преступников правила

Психолог Бочкова посоветовала учить детей кричать, если к ним пристает незнакомец

Фото: Shutterstock

Семейный психолог и основатель Академии безопасности Ольга Бочкова объяснила россиянам правила, защищающие детей от преступников. Ее советы приводит «Газета.Ru».

По словам специалиста, запреты при общении с детьми неэффективны. «Например, запрет "никогда никуда не ходи с незнакомыми" вызывает много вопросов: "А никогда — это сколько?", "А если другой ребенок зовет меня играть?", "А если на прошлой неделе познакомились — уже можно?". Выходит путаница, запрет теряет свою силу», — рассказала Бочкова, напомнив, что взрослые часто общаются с незнакомцами: в магазине или такси.

Психолог посоветовала учить ребенка избегать манипуляций злоумышленника. «Нужно убедить малыша: если незнакомец к нему пристает, зовет с собой, настаивает, то стоит сохранять дистанцию, кричать "нет", убегать в безопасное место и рассказывать о произошедшем родителям», — объясняет она.

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Уже с четырех лет, продолжает Бочкова, можно обсуждать с ребенком вопросы безопасности, вовлекая в процесс обучения и его окружение.

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Александра Лисица
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