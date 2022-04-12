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Итальянский журналист рассказал о виновных в ракетном ударе по Краматорску

Итальянский журналист Капуоццо заявил, что НАТО знает об исполнителях удара в Краматорске

Фото: Marko Djurica / Reuters

Альянс НАТО точно знает исполнителя провокации в Краматорске, в ходе которой был нанесен ракетный удар по городскому вокзалу, заявил итальянский журналист Тони Капуоццо в эфире программы Quarta Repubblica, сообщает РИА Новости.

«Я видел, что цифры на ракетном двигателе [ракеты], по мнению некоторых в сети, похоже, относятся к украинским складам, или во всяком случае эта ракета очень похожа на ту, которая попала в город Донецк. НАТО точно знает, откуда прилетела эта ракета», — рассказал журналист

Капуоццо уверен, что созданное вокруг украинского конфликта информационное поле подталкивает к тому, чтобы назвать российскую сторону виновными в гибели мирных жителей.

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Инцидент с ударом «Точки-У» по находящемуся под контролем Украины Краматорску произошел 8 апреля. Обломки снаряда упали рядом с железнодорожным вокзалом, где проходила эвакуация местного населения. В случившемся власти Донецкой народной республики (ДНР) обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Украинская сторона заявила, что по Краматорску ударила «Точка-У» российского производства. В Москве эти обвинения отвергли, указав на то, что ракеты такого типа не используются российской армией, а Вооруженные силы РФ не проводили каких-либо операций в этом районе.

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Дмитрий Сотак
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