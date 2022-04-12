США возложили на Зеленского задачу восстановить целостность Украины

Представитель Пентагона призвал Зеленского бороться за территориальную целостность Украины

Соединенные Штаты поддерживают восстановление территориальной целостности Украины, однако добиться этого должен президент страны Владимир Зеленский, которому Вашингтон «не может диктовать» свою волю. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы хотим победы Украины. Мы хотим видеть Украину суверенной, целостной, и чтобы на всей ее территории не было российских войск. Но как сделать это — это вопрос к мистеру Зеленскому и украинскому правительству», — отметил он в ходе телефонного брифинга для международной прессы.

Кири подчеркнул, что США уважают лидерство Зеленского и его военных. По его словам, Вашингтон «не может диктовать Зеленскому, какой именно должна быть победа Украины».

Ранее в Пентагоне прокомментировали сообщения о применении химоружия на Украине. Представитель оборонного ведомства заявил, что не может подтвердить данную информацию.