Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США возложили на Зеленского задачу восстановить целостность Украины

Представитель Пентагона призвал Зеленского бороться за территориальную целостность Украины
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Lisa Ferdinando / Dod / Globallookpress.com

Соединенные Штаты поддерживают восстановление территориальной целостности Украины, однако добиться этого должен президент страны Владимир Зеленский, которому Вашингтон «не может диктовать» свою волю. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы хотим победы Украины. Мы хотим видеть Украину суверенной, целостной, и чтобы на всей ее территории не было российских войск. Но как сделать это — это вопрос к мистеру Зеленскому и украинскому правительству», — отметил он в ходе телефонного брифинга для международной прессы.

Кири подчеркнул, что США уважают лидерство Зеленского и его военных. По его словам, Вашингтон «не может диктовать Зеленскому, какой именно должна быть победа Украины».

Ранее в Пентагоне прокомментировали сообщения о применении химоружия на Украине. Представитель оборонного ведомства заявил, что не может подтвердить данную информацию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Обама оправдался за «недостаточно жесткие» меры против России в 2014 году
Россиянам назвали минимальный доход для оплаты ипотеки
Терапевт назвала отеки ног симптомом четырех серьезных заболеваний
Названа самая популярная в 2022 году страна для путешествий
СКР возбудил дело против приказавшего обстрелять ДНР командира ВСУ
В Подмосковье двое молодых людей жестоко избили школьника
Apple позволит iPhone следить за пользователем во сне
Российский фондовый рынок закрылся снижением
Воры похитили чугунный мост весом 500 тонн
Жители Башкирии устроили самосуд над избившим десятилетнего школьника мужчиной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.