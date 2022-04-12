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Россиянам назвали разумный способ сохранения сбережений

Глава Росбанка Поляков посоветовал размещать средства на вкладах и сберегательных счетах

Фото: Pixabay

Глава Росбанка Илья Поляков в беседе с РИА Новости назвал россиянам разумный способ сохранения сбережений.

По его мнению, сейчас разумнее всего размещать средства на вкладах и сберегательных счетах в рублях, а также покупать облигации крупнейших российских компаний.

«В настоящий момент разумным способом размещения средств с целью их сохранения, безусловно, являются депозиты в крупных надежных банках, а также сберегательные рублевые счета, особенно с учетом двузначных ставок», — сказал специалист, добавив, что в качестве инструмента сбережений еще можно рассмотреть приобретение облигаций крупнейших российских корпоративных эмитентов.

Эксперт также посоветовал придерживаться диверсифицированного подхода к сохранению и приумножению сбережений, особенно во время динамичных изменений на финансовых рынках.

Ранее финансисты заявили, что сейчас вложения в недвижимость — не лучший инвестиционный инструмент для россиян. Они посоветовали гражданам рассмотреть альтернативные способы сохранения и приумножения капитала — это банковские депозиты, государственные облигации и индивидуальные инвестиционные счета.

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Марина Совина
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