В одной из стран НАТО прокомментировали передачу истребителей для Украины

Глава Минобороны Словакии Надь опроверг заявления о передаче МиГ-29 для ВВС Украины

Словакия не ведет переговоров о передаче истребителей МиГ-29 для Военно-воздушных сил (ВВС) Украины, сообщает информационное агентство TACR с ссылкой на главу Минобороны страны Ярослава Надь.

«Украинцы не просили нас предоставить им эти самолеты. Мы вообще не разговариваем о том, чтобы туда [на Украину] их передавать», — прокомментировал министр. Тем самым он опроверг заявления премьер-министра страны Эдуарда Хегера о планах передать летательные аппараты и отметил, что на данный момент эти истребители обеспечивают защиту воздушного пространства Словакии.

Надь также добавил, что Словакия в качестве одной из стран НАТО ведет переговоры с украинской стороной о передаче гаубиц Zuzana и возможности ремонта украинской техники на предприятиях страны.

Ранее словацкий премьер Хегер заявил, что Братислава может предоставить свою территорию для обучения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам главы правительства, сейчас это решение обсуждается властями.