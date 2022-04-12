Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В одной из стран НАТО прокомментировали передачу истребителей для Украины

Глава Минобороны Словакии Надь опроверг заявления о передаче МиГ-29 для ВВС Украины

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Словакия не ведет переговоров о передаче истребителей МиГ-29 для Военно-воздушных сил (ВВС) Украины, сообщает информационное агентство TACR с ссылкой на главу Минобороны страны Ярослава Надь.

«Украинцы не просили нас предоставить им эти самолеты. Мы вообще не разговариваем о том, чтобы туда [на Украину] их передавать», — прокомментировал министр. Тем самым он опроверг заявления премьер-министра страны Эдуарда Хегера о планах передать летательные аппараты и отметил, что на данный момент эти истребители обеспечивают защиту воздушного пространства Словакии.

Надь также добавил, что Словакия в качестве одной из стран НАТО ведет переговоры с украинской стороной о передаче гаубиц Zuzana и возможности ремонта украинской техники на предприятиях страны.

Ранее словацкий премьер Хегер заявил, что Братислава может предоставить свою территорию для обучения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам главы правительства, сейчас это решение обсуждается властями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Путин высказался о готовности США воевать «до последнего украинца»
«Одноклассники» изменили образы пользователей
Рост цен в США побил рекорд
Лукашенко назвал Белоруссию космической державой
Лукашенко ответил на западные санкции словом «досвидос»
Названы регионы с самыми подорожавшими загородными домами
Космонавт высказался о возобновлении российской лунной программы
В России продлят срок действия истекших водительских прав
Показавший скандальный жест гонщик из России лишился лицензии
Россиянам объяснили защищающие ребенка от преступников правила
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.