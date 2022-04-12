Стало известно о намерении Словакии обучать солдат ВСУ на своей территории

Премьер Хегер заявил о возможности Словакии предоставить территорию для обучения ВСУ

Словакия может предоставить свою территорию для обучения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил словацкий премьер-министр Эдуард Хегер в интервью изданию Politico, передает РИА Новости.

По словам главы правительства, сейчас это решение обсуждается властями. Он добавил, что Братислава также ведет переговоры с партнерами по вопросам защиты воздушного пространства Словакии, так как страна планирует передать Украине истребители МиГ-29.

8 апреля стало известно, что Словакия тайно и на безвозмездной основе поставила Украине свой единственный ЗРК С-300 советского производства. Сообщалось также, что взамен этого комплекса США пообещали прислать в страну четыре батареи системы ПВО Patriot.