МСП Банк запустил льготное кредитование на инвестиционные цели

Правительство Москвы направит миллиард рублей на снижение ставки по кредитам МСП Банка

Правительство Москвы направит 1 миллиард рублей на снижение процентной ставки по кредитным договорам МСП Банка для поддержки своих субъектов. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. Программа льготного кредитования малого и среднего предпринимательства осуществляется совместно с Корпорацией МСП и Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Ставка составляет 7 процентов годовых для малых предприятий и 5,5 процента — для средних. Кредит можно использовать на инвестиционные цели. Условия программы доступны для субъектов МСП, реализующих инвестиционные программы в сфере науки, промышленности и информационных технологий.

Доля расходов на оборотные средства, такие как закупка сырья и материалов, при запуске проекта должна быть не более 30 процентов, а размер собственных средств в проекте — не менее 25 процентов. Максимальный срок кредита составляет 7 лет, при этом период его субсидирования — 3 года.

Соглашение о запуске программы льготного кредитования подписали заместитель председателя правления МСП Банка Кирилл Семенов и руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

«Для получения займа на льготных условиях заявитель должен быть налогоплательщиком на территории Москвы и участником Московского инновационного кластера. Продолжительность работы компании на момент подачи заявки должна быть не менее года, а создаваемый продукт либо включен в перечень товаров народного потребления, либо быть импортозамещающим. Максимальный размер субсидируемого кредита на заемщика составляет 300 миллионов рублей», — сказал Кирилл Семенов.

Для участия в программе вам понадобится сделать всего два шага. Сначала зарегистрироваться на сайте. После присвоения статуса участника Московского инновационного кластера нужно подать заявку с описанием проекта, указанием сведений о заемщике и параметров требуемого кредита. Как только эксперты кластера проверят проект на соответствие критериям программы, заемщикам будет отправлено извещение. Далее в личном кабинете на сайте МСП Банка необходимо подгрузить документы для кредитной заявки. После этого заявка будет рассмотрена на финансирование.