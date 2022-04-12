Деду Морозу построят трон в Кунгурской ледяной пещере

В Кунгурской ледяной пещере построят трон для Деда Мороза из голубого стекла и бетона

В летней резиденции Деда Мороза, в Кунгурской ледяной пещере на Урале, построят трон из голубого стекла и бетона. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам начальника отдела экскурсий Кунгурской ледяной пещеры Анастасии Кобелевой, грот Лукина давно стал любимым местом паломничества взрослых и детей.

«Там действительно особый, влажный и прохладный микроклимат, благодаря которому елки могут стоять, не желтеть и не осыпаться до семи лет. Рядом с новогодней елью у нас раньше стоял небольшой трон Деда Мороза из каменных плит. Но он был слишком маленький — не всем удавалось в нем посидеть и сделать селфи», — пояснила специалист.

Кобелева рассказала, что новый трон будет изготовлен из стекла зелено-голубого цвета с использованием элементов из железобетона. Высота конструкции, согласно эскизу, составляет 3,5 метра, ширина — 1,5 метра.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл в 2022 году планируется отремонтировать четыре дороги, ведущие к главным местным достопримечательностям. Так, отремонтируют дорогу к резиденции марийского Деда Мороза Йушто Кугызы в селе Кукнур, а также дорогу Помары — Коркатово, ведущую к озеру Морской Глаз.