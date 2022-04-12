Airbus призвал Запад не запрещать российский титан

Авиастроительная компания Airbus призвала Запад не вводить эмбарго на российский титан

Авиастроительная компания Airbus призвала западные страны не вводить эмбарго на российский титан. По мнению директора компании Гийома Фори, запрет способен больше навредить западной промышленности, но едва затронет российскую экономику. Его слова приводит Reuters.

«Расширение санкций в отношении титана, который широко используется в аэрокосмической отрасли, нецелесообразно», — подчеркнул он. Кроме того, Фори сообщил, что компания начала искать альтернативные источники поставок титана, а кратко- и среднесрочные потребности концерна закрыты благодаря сформированным запасам. Сейчас Airbus закупает 60 процентов используемого в строительстве самолетов титана в России.

Титан пока не попал в санкционные пакеты, которые западные страны ввели в отношении России на фоне происходящего на Украине. В феврале Евросоюз ввел запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, в основном самолетов и запчастей к ним.

В начале марта Airbus перестал поставлять запчасти и обслуживать самолеты клиентов из России. Ранее от закупок титана из России отказались британская Rolls-Royce и американский Boeing.