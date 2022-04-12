Немецкий партнер «Газпрома» откажется от покупок российского угля

Uniper не будет продлевать контракты на поставку угля из России после 2022 года

Uniper не планирует продлевать контракты на поставку угля из России после 2022 года, отмечается на сайте немецкого партнера «Газпрома».

Uniper уже закупает уголь в разных регионах мира и реализует стратегию диверсификации угольной промышленности, заявили в компании. В прошлом году на поставки угля из России приходилось 22,6 процента от общего импорта, большая часть (38,6 процента) шла из Колумбии. Теперь Uniper не только откажется от угля из России, но и не будет делать новых инвестиций в страну. Также компания не станет заключать с Россией новых долгосрочных контрактов на поставку природного газа.

Кроме того, Uniper сообщила, что готова продолжить производство электроэнергии на угле на своих объектах в Германии и Великобритании (которые ранее планировала закрыть) при условии разрешения правительства этих стран. В России компания через свою «дочку» «Юнипро» владеет несколькими газовыми и угольными электростанциями.

Uniper является крупнейшим покупателем российского газа в стране, а также входит в число инвесторов газопровода «Северный поток-2». Ранее генеральный директор немецкой энергетической компании Клаус-Дитер Маубах говорил, что российская сторона является важнейшим поставщиком топлива в Европу.