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Немецкий партнер «Газпрома» откажется от покупок российского угля

Uniper не будет продлевать контракты на поставку угля из России после 2022 года

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Uniper не планирует продлевать контракты на поставку угля из России после 2022 года, отмечается на сайте немецкого партнера «Газпрома».

Uniper уже закупает уголь в разных регионах мира и реализует стратегию диверсификации угольной промышленности, заявили в компании. В прошлом году на поставки угля из России приходилось 22,6 процента от общего импорта, большая часть (38,6 процента) шла из Колумбии. Теперь Uniper не только откажется от угля из России, но и не будет делать новых инвестиций в страну. Также компания не станет заключать с Россией новых долгосрочных контрактов на поставку природного газа.

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Кроме того, Uniper сообщила, что готова продолжить производство электроэнергии на угле на своих объектах в Германии и Великобритании (которые ранее планировала закрыть) при условии разрешения правительства этих стран. В России компания через свою «дочку» «Юнипро» владеет несколькими газовыми и угольными электростанциями.

Uniper является крупнейшим покупателем российского газа в стране, а также входит в число инвесторов газопровода «Северный поток-2». Ранее генеральный директор немецкой энергетической компании Клаус-Дитер Маубах говорил, что российская сторона является важнейшим поставщиком топлива в Европу.

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Платон Щукин
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