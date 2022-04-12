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Врач дала советы по уходу за кожей лица после макияжа

Врач Колчева посоветовала смывать макияж, умывать лицо перед сном и наносить легкий крем

Фото: Pixabay

Врач-дерматовенеролог, заведующая отделением косметологии Московского научно-практического Центра дерматовенерологии и косметологии Полина Колчева дала советы по уходу за кожей лица после макияжа. Она порекомендовала смывать косметику, умываться перед сном и наносить на ночь легкий крем, передает РИА Новости.

«Однако стоит помнить, что и слишком частый уход кожа тоже не прощает, потому что она вырабатывает свое нормальное кожное сало, которое защищает ее от пересушивания, помогает поддерживать пребиоту кожи в нормальном состоянии, регулирует pH», — объяснила специалист.

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Колчева добавила, что из-за отсутствия или не слишком тщательного умывания на коже могут появиться высыпания, например, акне. Однако этот симптом проявляется и по другим причинам, в том числе из-за неправильного образа жизни или гормональных сбоев. Определить его природу и помочь избавиться может только врач, подбирать уход самостоятельно нельзя, напомнила дерматовенеролог.

Специалист рассказала, что дополнительно ухаживать за кожей в течение дня не нужно, за исключением случаев заболеваний. Некоторые люди пользуются термальной водой, обогащенной различными микроэлементами, чтобы освежиться в жаркое время года, однако некоторые ее типы из-за содержания солей вытягивают влагу из кожи, объяснила она, посоветовав смешивать термальную воду с кремами и не использовать летом в чистом виде.

После умывания мицеллярной водой следует нейтрализоваться ее лосьоном или водой, добавила Колчева. Она порекомендовала смывать этим средством водостойкий макияж, после чего протереть лицо тоником.

Ранее врач-дерматовенеролог Людмила Анохина перед потеплением предупредила россиян об опасностях весеннего солнца. Она дала совет защищать все открытые участки тела с начала весны и до середины осени, даже в пасмурные дни.

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Марина Совина
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