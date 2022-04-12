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Малышева назвала три продлевающих жизнь продукта

Врач Малышева назвала петрушку, морковь и красный лук продуктами, продлевающими жизнь

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева назвала три важных продукта, употребление которых в пищу может продлить жизнь человека. О крайне полезных для организма растительных продуктах она рассказала вместе со своим соведущим, неврологом Дмитрием Шубиным, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

В этот список Малышева включила красный лук, морковь и петрушку. По ее словам, красный лук — чемпион по содержанию флавоноидов, антиоксидантных веществ, среди всех овощей. «Флавоноиды напрямую защищают наши клетки», — объяснила специалистка. Шубин также добавил, что красный лук, помимо того, уменьшает риск развития болезни Альцгеймера.

Говоря о моркови, ведущие заявили, что в ней содержится много клетчатки. Вместе с тем Шубин подчеркнул, что речь идет о высушенных корнеплодах без сахара и без соли. «Происходит снижение всасывания холестерина в кишечнике благодаря тому, что клетчатка этот холестерин частично захватывает и выводит», — объяснил он пользу моркови.

В петрушке, как отметили специалисты, много калия. «Калий защищает нас от подъемов артериального давления», — подчеркнула Малышева. Шубин при этом добавил, что выше всего концентрация этого элемента в замороженной петрушке.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал продукты, снижающие риск развития рака. К ним специалист отнес кисломолочные напитки и квашеную капусту.

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Маргарита Щигарева
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