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Вооруженные силы Бразилии уличили в закупке «Виагры»

Бразильский депутат Вас уличил вооруженные силы страны в планах закупить «Виагру»

Фото: Pixabay

Бразильский депутат Элиас Вас уличил вооруженные силы страны в планах закупить 35 тысяч единиц силденафила (виагры) — средства для повышения потенции. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«"Виагра" в правительстве! Я провел расследование и обнаружил, что Вооруженные силы одобрили покупку 35 тысяч единиц "Виагры". Я запросил объяснения у министерства обороны по поводу этих безумных расходов», — написал Вас.

Ранее ученые Университета Британской Колумбии в Канаде зафиксировали новое негативное влияние на организм повышающих потенцию препаратов силденафил или тадалафил, продающихся под торговым названием «Виагра». Оказалось, что эти вещества вдвое повышают риск заболеваний глаз.

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Марина Совина
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