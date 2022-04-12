Волонтеры Победы отправили жителей России на экскурсию в космос

Волонтеры Победы провели Всероссийскую онлайн-игру «На экскурсию в космос!»

Волонтеры Победы провели Всероссийскую онлайн-игру «На экскурсию в космос!». Добровольцы из Москвы, Калуги и Самары познакомили всю Россию с историей покорения космоса и достижениями страны в космической отрасли.

Мероприятие прошло 12 апреля — в день, когда советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» впервые в истории человечества совершил орбитальный полет вокруг Земли. В формате онлайн-экскурсии участники смогли оказаться сразу в трех космических местах страны: музее космонавтики города Москвы, музейно-выставочном центре «Самара космическая» и Государственном музее истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге.

«Мы видим, что интерактивные форматы изучения истории вызывают большой интерес у молодежи. И волонтеры Победы идут в ногу со временем.

К экскурсии в космос присоединились не только жители России, но и представители ДНР, ЛНР, Киргизии, Армении, Узбекистана, Приднестровья и других стран», — рассказала Анастасия Рябова, исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы».

Вместе с сотрудниками музеев волонтеры Победы познакомили участников онлайн-экскурсии с бытом космонавтов, космической техникой и тем, как происходят научные исследования за пределами Земли. Зрители увидели подлинные скафандры российских космонавтов Сергея Залетина и Александра Калери, которые работали в составе 28-й экспедиции на российской станции «Мир» в 2000-м году. Кроме того, молодежь изучила строение жидкостного ракетного двигателя РД-108, благодаря которому производились запуски межпланетных станций на Луну, Марс и Венеру.

«Решил — хочу в космос! В жизни не участвовал в настолько интересной игре, которая наглядно показала мне достижения нашей страны в космической отросли. Я был рад, что мне, школьнику, рассказали все на простом языке за достаточно короткое время. И использовал я только свой мобильный телефон», — поделился впечатлениями Александр Быков из Республики Хакасия.

В завершение игровой экскурсии участники смогли закрепить полученные знания и ответили на вопросы по космической тематике.