Саркози поддержал кандидатуру Макрона

Саркози заявил о намерении голосовать за Макрона во втором туре выборов президента Франции

Бывший президент Франции Николая Саркози выразил поддержку кандидатуре действующего лидера Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я буду голосовать за Эммануэля Макрона, потому что считаю, что у него есть необходимый опыт перед лицом серьезного международного кризиса - сложного как никогда», — заявил Николя Саркози.

Ранее алжирский политик и активист Фатих Титуш назвал результаты первого тура президентских выборов во Франции «полным крахом» традиционных партий. По его словам, несмотря на то что президентская компания Марин Ле Пен в этот раз принесла ей больше голосов, чем на выборах в 2017 году, однако она до сих пор является «крайне правым кандидатом», из-за чего ее шансы победить во втором туре крайне малы.