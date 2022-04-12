Журналисты назвали замену белому свадебному платью

Журналисты New York Times назвали яркие платья заменой белым подвенечным нарядам

Журналисты New York Times назвали замену классическому свадебному платью белого цвета. Рассуждения на эту тему опубликованы на сайте издания.

Редакторы побеседовали с аудитором Элизабет Арасеви из Блумингтона, США, которая вместо белого подвенечного наряда выбрала пышное красное платье с черным кружевом. 36-летняя американка призналась, что отказалась от классического свадебного образа в пользу яркого наряда, потому что не хотела следовать устаревшим стандартам, которые приняты обществом.

Авторы материала заявили, что Арасеви — не единственная невеста, которая решила выйти замуж в непривычном для широкой публики платье. Согласно исследованию портала по подготовке к торжествам Brides and Investopedia, в котором приняли участие 1000 человек, 28 процентов опрошенных хотят быть на свадьбе в нарядах ярких оттенков.

Кроме того, представители интернет-магазина Etsy заявили, что в 2021 году количество поисковых запросов на тему ярких свадебных атрибутов, в том числе платьев, костюмов, вуалей и украшений, выросло на 223 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

«Представители нынешнего поколения заботятся о том, чтобы их свадьбы обсуждали в соцсетях, и стремятся выделиться из толпы», — пояснила модельер Анастасия Стивенсон. В то же время организатор праздников Линзи Кент заявила, что символизирующее непорочность белое платье устарело у современных невест, для которых брак перестал быть главной прерогативой в жизни.

Отмечается, что на данный момент самым популярным альтернативным цветом является розовый. «Последние полтора года мы также видим запрос на черные, красные и синие наряды. По этой причине мы увеличили количество ярких платьев в нашей линейке на 30 процентов», — высказалась в заключение вице-президент свадебного салона David’s Bridal Хизер Макрейнольдс.

Ранее журналисты Vogue раскрыли необычные детали свадебного платья актрисы Николы Пельтц. Выяснилось, что мать девушки Клаудия Пельтц добавила к наряду аппликацию от дурного глаза (Evil eye) в качестве талисмана, а также секретное послание, которое команда Valentino вышила на платье синей нитью.