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Журналисты назвали замену белому свадебному платью

Журналисты New York Times назвали яркие платья заменой белым подвенечным нарядам

Фото: Unsplash

Журналисты New York Times назвали замену классическому свадебному платью белого цвета. Рассуждения на эту тему опубликованы на сайте издания.

Редакторы побеседовали с аудитором Элизабет Арасеви из Блумингтона, США, которая вместо белого подвенечного наряда выбрала пышное красное платье с черным кружевом. 36-летняя американка призналась, что отказалась от классического свадебного образа в пользу яркого наряда, потому что не хотела следовать устаревшим стандартам, которые приняты обществом.

Авторы материала заявили, что Арасеви — не единственная невеста, которая решила выйти замуж в непривычном для широкой публики платье. Согласно исследованию портала по подготовке к торжествам Brides and Investopedia, в котором приняли участие 1000 человек, 28 процентов опрошенных хотят быть на свадьбе в нарядах ярких оттенков.

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Кроме того, представители интернет-магазина Etsy заявили, что в 2021 году количество поисковых запросов на тему ярких свадебных атрибутов, в том числе платьев, костюмов, вуалей и украшений, выросло на 223 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

«Представители нынешнего поколения заботятся о том, чтобы их свадьбы обсуждали в соцсетях, и стремятся выделиться из толпы», — пояснила модельер Анастасия Стивенсон. В то же время организатор праздников Линзи Кент заявила, что символизирующее непорочность белое платье устарело у современных невест, для которых брак перестал быть главной прерогативой в жизни.

Отмечается, что на данный момент самым популярным альтернативным цветом является розовый. «Последние полтора года мы также видим запрос на черные, красные и синие наряды. По этой причине мы увеличили количество ярких платьев в нашей линейке на 30 процентов», — высказалась в заключение вице-президент свадебного салона David’s Bridal Хизер Макрейнольдс.

Ранее журналисты Vogue раскрыли необычные детали свадебного платья актрисы Николы Пельтц. Выяснилось, что мать девушки Клаудия Пельтц добавила к наряду аппликацию от дурного глаза (Evil eye) в качестве талисмана, а также секретное послание, которое команда Valentino вышила на платье синей нитью.

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Майя Пономаренко
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