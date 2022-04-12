В Курске задержали напугавшего горожан салютом мужчину

МВД задержало мужчину, устроившего салют в Курске после объявления желтого уровня угрозы

В Курске правоохранители задержали мужчину, который устроил салют после объявления желтого уровня террористической угрозы из-за событий на Украине и напугал горожан. Об этом сообщили в МВД по Курской области, передает ТАСС.

Местные жители начали массово обращаться в полицию из-за шума около 22:30, сотрудники незамедлительно прибыли на улицу Карла Маркса.

Правоохранители задержали мужчину 1977 года рождения и доставили его в отделение. Выясняются все обстоятельства инцидента, действиям задержанного будет дана правовая оценка.

11 апреля Курске после объявления желтого (высокого) уровня террористической угрозы из-за событий на Украине запустили салют, который было слышно практически во всем городе. По словам очевидцев, в некоторых районах огней фейерверка не было видно, поэтому местные жители приняли грохот за обстрел.