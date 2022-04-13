Компания А24 приостановила прокат своих фильмов в России

Независимая кинокомпания А24 приостановила прокат своих фильмов в России

Американская независимая кинокомпания А24 приостановила прокат своих фильмов в России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

После 24 февраля студия выпустила в России лишь одну картину — фантастический экшн «Все везде и сразу». Права на него полностью выкупила компания «Вольга». Она выплатила A24 всю сумму до начала проката, хотя обычно независимые прокатчики платят правообладателям примерно 20 процентов суммы в момент заключения договора, в то время как оставшуюся часть выплачивают после окончания проката.

Компания A24 была основана в 2014 году, она базируется в Нью-Йорке. Она выпускала такие картины, как «Хорошее время», «Убийство священного оленя», «Леди Берд», «Горе-творец», «Лунный свет», «Макбет», «Минари», «Солнцестояние» и «Легенда о Зеленом рыцаре».

В начале марта зарубежные студии начали отказываться от проката своих фильмов в России. В список компаний, приостановивших поставку картин в российские кинотеатры, вошли The Walt Disney Company, Sony Pictures, Universal Pictures, а Warner Bros. отменила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры.