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Российский хирург раскрыл секрет пресса мировых звезд

Хирург Георгий Чемянов считает секретом пресса мировых звезд пластические операции

Фото: Globallookpress.com

Российский хирург Георгий Чемянов раскрыл секрет пресса мировых знаменитостей. Комментарий специалиста приводит «Газета.Ru».

По словам врача, большинство бразильских, американских и европейских звезд приобретают плоский живот не с помощью интенсивных тренировок, а вследствие пластических операций. Эксперт считает, что многие именитые личности прибегают к аналогу липосакции липоскульптурированию — удалению излишков жировой ткани и моделированию мышечного рельефа с помощью инъекций жировых клеток пациента в соответствующие места на теле.

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Однако хирург отметил, что звездам все же приходится заниматься фитнесом, чтобы рельефный пресс не контрастировал с утратившим тонус телом. В качестве примера он привел фигуру бизнесвумен Ким Кардашьян, чья тонкая талия в сочетании с объемными бедрами и ягодицами свидетельствует об отсутствии физической нагрузки. «Липоскульптурой мы можем поработать в какой-то отдельной зоне — подчеркнуть, к примеру, именно пресс, талию, но если человек неспортивный, то руки, предплечья, плечи, голени, бедра все равно останутся с избытком подкожно-жировой клетчатки. Поэтому залог успеха — фитнес плюс пластическая хирургия», — пояснил Чемянов.

Ранее в апреле пластический хирург Энтони Юн из США раскрыл четыре тайных признака пластических операций у человека. По словам врача, чтобы распознать подтяжку лица, следует присмотреться к ушам. Так, о данной коррекции внешности говорят шрамы рядом с козелком, которые особенно заметны, если процедуру проводил недостаточно подготовленный специалист, заявил Юн.

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Алина Гостева
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