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Южная Корея направит нелетальную помощь Украине на сумму свыше миллиона долларов

Сеул предоставит Киеву дополнительную нелетальную помощь на сумму $1,6 млн до конца апреля

Фото: Carlos Barria / Reuters

Южная Корея намерена предоставить Украине дополнительную нелетальную помощь на сумму 2 миллиарда вон (более 1,6 миллионов долларов). Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источник.

В частности, уже на следующей неделе Сеул планирует отправить бронежилеты, шлемы, медикаменты и готовые к употреблению продукты питания. Ожидается, что Южная Корея будет поэтапно отправлять новую помощь гражданскими рейсами в Европу до конца апреля.

По словам собеседника издания, в настоящее время стороны обсуждают детали поставок.

Ранее глава Минобороны Южной Кореи Со Ук исключил возможность поставок летального оружия на Украину.

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Ксения Назарова
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