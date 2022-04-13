Южная Корея направит нелетальную помощь Украине на сумму свыше миллиона долларов

Сеул предоставит Киеву дополнительную нелетальную помощь на сумму $1,6 млн до конца апреля

Южная Корея намерена предоставить Украине дополнительную нелетальную помощь на сумму 2 миллиарда вон (более 1,6 миллионов долларов). Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источник.

В частности, уже на следующей неделе Сеул планирует отправить бронежилеты, шлемы, медикаменты и готовые к употреблению продукты питания. Ожидается, что Южная Корея будет поэтапно отправлять новую помощь гражданскими рейсами в Европу до конца апреля.

По словам собеседника издания, в настоящее время стороны обсуждают детали поставок.

Ранее глава Минобороны Южной Кореи Со Ук исключил возможность поставок летального оружия на Украину.