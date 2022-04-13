В российской школе избили первоклассников из приемной семьи

В Саратовской области в школе избили троих первоклассников из приемной семьи

Трех первоклассников из приемной семьи избили в школе в городе Балаково Саратовской области. Об этом сообщается на сайте издания KP.RU.

Региональная правозащитница Татьяна Загородняя пояснила, что к ней обратились приемные родители. Россияне сообщили, что взятых из детдома на воспитание двух девочек и мальчика систематически бьют и травят в образовательном учреждении.

По информации приемных родителей, в начале апреля их детей снова жестоко избили сверстники. После случившегося одна из девочек пять дней провела в больнице. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга.

Родители заявили в полицию, однако правоохранители не нашли состава преступления в инциденте в школе, объяснила Загородняя. Сейчас в ситуации с избитыми в Балаково детьми проверяет прокуратура Саратовской области, уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Перми школьники толпой избили подростка и под смех заставили его пить из лужи. В учебном заведении комментировать случившееся отказались.