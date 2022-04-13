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Боррель рассказал о попытках ЕС сдержать «распространение войны» на Украине

Боррель заявил, что ЕС не способствует «распространению войны» на Украине
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Olivier Douliery / Reuters

Европейский союз не побуждает и не способствует «распространению войны» на Украине. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

«Мы не побуждаем к войне, мы не способствуем тому, чтобы война распространялась. Мы пытаемся сдержать ее, как в пространственном измерении, чтобы она не затронула другие страны, так и в вертикальном измерении, чтобы не применялось более смертоносное оружие», — рассказал глава евродипломатии.

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Ранее Боррель заявил, что лидеры стран-членов Евросоюза считают, что решить конфликт на Украине можно только военным путем, и потому собираются продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву. «Войны выигрывают или проигрывают на поле боя... Мы будем обсуждать [дальнейшее] расширение [военной] помощи Украине», — подчеркнул дипломат.

По словам источников, глава евродипломатии призвал страны ЕС срочно предоставить Украине оружие. Он заявил высокопоставленным европейским чиновникам, что решение должно быть принято в течение нескольких дней, а не недель, и что блок должен сделать все необходимое, чтобы помочь Украине.

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Виктория Кондратьева
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