Мужчина объявил себя «царем крокодилов», пнул двух рептилий и попал на видео

El Sol de Tampico: в Мексике пьяный мужчина объявил себя царем крокодилов и стал их пинать

В Мексике пьяный мужчина перелез через ограждение парка, принялся пинать крокодилов и объявил себя их царем. Об этом пишет El Sol de Tampico.

Попавший на видео инцидент произошел в городе Тампико, штат Тамаулипас. Один из посетителей парка Лагуна-дель-Карпинтеро в центре города перебрал с выпивкой и решил перелезть через ограждение, за которым живут крокодилы.

Мужчину пытались отговорить, но он все же перебрался через забор и пнул одну из двух крупных рептилий, лежавших рядом с оградой. Первый крокодил испугался и уполз. Другой оказался смелее и попытался схватить мексиканца за ногу. После этого мужчина уведомил крокодилов, что он их царь, и потребовал проявить к себе уважение. Чем закончилось выступление «царя крокодилов», не сообщается.

Лагуна-дель-Карпинтеро находится в центре Тампико и является заповедником, где обитает 90 крокодилов. С 1901 года было зафиксировано четыре нападения этих хищников на людей со смертельным исходом.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд крокодил выпрыгнул из воды и на лету поймал крылана. Охоту хищника удалось занять на видео.