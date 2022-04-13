Девушка бросила своего парня из-за отказа купить билет в бизнес-класс самолета

Автор треда на Reddit бросила парня, так как его семья не купила ей билет в бизнес-класс

Девушка решила бросить своего молодого человека из-за того, что ей пришлось пережить унижение в аэропорту перед совместной поездкой. Об этом пишет издание Daily Star со ссыкой на соответствующий пост на Reddit.

Как уточняет издание, путешественница, чья личность не раскрывается, планировала отправиться на отдых в Мексику вместе с парнем и его родственниками. Однако в аэропорту выяснилось, что родители молодого человека купили всей семье билеты в бизнес-класс, в то время как ей одной — в эконом.

Автор треда рассказала, что во время регистрации на рейс ее оставили одну. При этом ее парень отказался за нее заступаться и не помог ей поставить тяжелый чемодан на багажную ленту.

«Его мать меня недолюбливает. В аэропорту она начала отпускать в мой адрес ехидные комментарии, якобы так как мои родители принадлежат к рабочему классу, я должна летать только в экономе» — возмутилась туристка.

В итоге девушка рассталась с парнем прямо аэропорту и вернулась домой. По ее словам, бывший возлюбленный обвинил ее в пустой трате денег его семьи и попытался в отместку забрать телефон.

Пользователи сети поддержали девушку и выразили ей сочувствие в комментариях. «Если бы ты осталась там, с тобой бы так обращались весь отпуск. Это было абсолютно правильное решение постоять за себя», «Не переживайте, вы потратили достаточно своего времени на отношения с вашим парнем, если он не собирается за вас заступаться», — писали они.

Ранее в апреле в США пассажир самолета обнажил интимные части тела перед попутчицей и оказался в суде за непристойное поведение. По словам путешественницы, чье имя не раскрывается, во время полета сидевший рядом с ней мужчина несколько раз снимал штаны и выставлял напоказ свои гениталии.

