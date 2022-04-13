В ДТП с туристическим автобусом в Египте погибли десять человек

Десять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом на юге Египта

В ДТП с участием туристического автобуса на юге Египта погибли десять человек, в том числе пять иностранцев. Об этом сообщает египетская газета Vetogate.

Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 15 человек. Сообщается, что инцидент произошел на 43-м километре трассы из города Асуан в Абу-Симбел. После столкновения с легковым автомобилем автобус загорелся и сошел в кювет. На место происшествия прибыли спасатели и скорая помощь.

Стараниями местных властей и служб быстрого реагирования пострадавших с ранениями разной степени тяжести удалось быстро доставить в ближайшую больницу. Им была оказана первая помощь, сейчас все спасенные из горящего автобуса люди находятся в стабильном состоянии.

8 января в Египте, на западе Синайского полуострова, произошло другое крупное ДТП с туристическим автобусом, в результате которого погибли 16 человек. Пострадавшие преимущественно получили порезы, ушибы и переломы, у некоторых из раненых медики не исключают черепно-мозговые травмы.