Россиянам назвали оптимальную стоимость авиабилетов в Египет

В АТОР сообщили, что улететь из Москвы в Каир в апреле можно за 66,4 тысячи рублей

Эксперты туристической отрасли назвали оптимальную стоимость авиабилетов в Египет после возобновления авиакомпанией Egypt Air прямых рейсов между Москвой и Каиром. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно расписанию, улететь в республику отечественные путешественники смогут уже с 15 апреля. Так, из столицы Египта самолет будет отправляться в Россию в 9:30 по местному времени, прибытие в Домодедово — 15:55, время в пути составит около 5,5 часа. Вылет обратного рейса из Москвы назначен на 16:55 по местному времени, прибытие в Каир — в 21:25. По предварительной информации, полеты будут обслуживаться на лайнерах Boing 737-800.

Цена билета в одну сторону на оного пассажира с вылетом 15 апреля начинается от 835 долларов (66,4 тысячи рублей). Перелет в Каир с отправлением 30 апреля обойдется в такую же сумму. В мае можно улететь в Каир за 387 долларов (30,8 тысячи рублей). Стоимость билета в обе стороны по маршруту Москва — Каир — Москва на майские праздники стартует от 783 долларов (62,3 тысячи рублей) на одного путешественника.

Перелет из Москвы в Шарм-эш-Шейх с пересадкой в Каире в обе стороны с 1 по 9 мая обойдется отдыхающим в 928 долларов (73,8 тысячи рублей), из Москвы в Хургаду через Каир можно добраться за 966 долларов (76,9 тысячи рублей) на одного.

Ранее в апреле сообщалось, что в Египте запустили электронную платформу для предполетной регистрации туристов. Новый портал облегчит процесс въезда в страну и ускорит прохождение санитарного контроля на границе.