Против россиянина возбудили дело о превышении самообороны за зарезанного друга

В Саратовской области россиянин спросонья не узнал друга, зарезал и вытолкнул его в окно

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по статье 108 («Убийство при превышении пределов необходимой самообороны») УК РФ в отношении убившего друга 29-летнего россиянина. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 10 апреля подозреваемый спал в своей квартире, расположенной в Энгельсском районе области. Около часа ночи он услышал звук бьющегося стекла своей спальни. Испуганный мужчина спросонья схватил нож и бросился к окну, куда уже практически залез человек. Он нанес незваному гостю несколько ударов острием ножа и вытолкал его на улицу. Позже он опознал в своей жертве 32-летнего друга, которого в темноте не узнал.

Подозреваемый вызвал скорую помощь, но прибывшие врачи уже не смогли спасти жизнь его друга. С подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

7 апреля сообщалось, что в Московской области к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 1,8 миллиона рублей приговорили россиянина, который убил и расчленил своего друга,