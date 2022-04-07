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Убившего и расчленившего друга россиянина приговорили к 13 годам колонии

Мужчине, который убил и расчленил знакомого ювелира, дали 13 лет колонии

Фото: Вадим Брайдов / Коммерсантъ

Россиянина, который убил и расчленил своего друга, приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 1,8 миллиона рублей; покрывавший его свидетель оштрафован на 180 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 7 апреля, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Московской области.

По данным ведомства, преступление произошло в подсобке ювелирного магазина под Можайском. Там в ходе ссоры мужчина нанес множество колото-резаных ран неустановленным предметом владельцу магазина. За случившимся наблюдал общий знакомый жертвы и агрессора, который впоследствии помог избавиться от тела. Мужчины спрятали его в картонную коробку, а затем вывезли в глухое место, где убийца расчленил тело и утопил в Рузе. Через несколько дней фрагменты тела нашли местные рыбаки, началось расследование уголовного дела.

На стадии следствия свидетель и помощник всячески пытались пустить расследование по ложному следу. Тем не менее после более 50 допросов и очных ставок, применения криминалистической техники, проверок показаний на месте с участием фигурантов и более 30 экспертиз следователи полностью доказали вину обоих мужчин. Одного судили за убийство, второго — за укрывательство преступления.

Ранее сообщалось, что убийство найденного без рук и головы ювелира на реке в Подмосковье раскрыто. Следователи задержали двух москвичей, подозреваемых в преступлении. Личность убитого вскоре выяснили, им оказался 53-летний частный ювелир из Одинцово, об исчезновении которого родственники заявили 24 ноября 2019 года.

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Леонид Микуляк
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