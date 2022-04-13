Минэкономики ФРГ заявило о вопросах по процедуре оплаты газа в рублях

Минэкономики ФРГ заявило об отсутствии данных по точной процедуруе оплаты российского газа

Правительство ФРГ еще не ознакомилось с точным изложением процедуры оплаты российского газа через Газпром, которая подразумевает оплату в рублях. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя Минэкономики Германии Сюзанну Унград.

По словам Унград, после того как Берлин получит уточненную информацию, позиция касательно оплаты не поменяется.

«Сам российский президент [Владимир Путин] поручил "Газпрому" в течение определенного времени установить точную процедуру, но это еще не случилось. Когда мы узнаем процедуру, ничего не изменится в том, что наша оплата будет производиться в евро», — сказала Унгард.

Ранее сообщалось, что Германия потеряет 220 миллиардов евро (240 миллиардов долларов) при немедленном прекращении поставок энергоносителей, в том числе природного газа, из России.

