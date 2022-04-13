Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Минэкономики ФРГ заявило о вопросах по процедуре оплаты газа в рублях

Минэкономики ФРГ заявило об отсутствии данных по точной процедуруе оплаты российского газа

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Правительство ФРГ еще не ознакомилось с точным изложением процедуры оплаты российского газа через Газпром, которая подразумевает оплату в рублях. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя Минэкономики Германии Сюзанну Унград.

По словам Унград, после того как Берлин получит уточненную информацию, позиция касательно оплаты не поменяется.

«Сам российский президент [Владимир Путин] поручил "Газпрому" в течение определенного времени установить точную процедуру, но это еще не случилось. Когда мы узнаем процедуру, ничего не изменится в том, что наша оплата будет производиться в евро», — сказала Унгард.

Ранее сообщалось, что Германия потеряет 220 миллиардов евро (240 миллиардов долларов) при немедленном прекращении поставок энергоносителей, в том числе природного газа, из России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал предложение Зеленского об обмене Медведчука
Lavazza объявила о прекращении работы в России
Певица рассказала об экстремальных требованиях к худобе звезд в Корее
Тарасова отреагировала на смерть советской фигуристки-чемпионки
Звезда «Очень странных дел» пожаловалась на сексуализацию после совершеннолетия
Внешний долг России снизился
В России создали оператора по развитию орбитальной группировки «Сфера»
Психолог посоветовала больше плакать и меньше есть
Избивший десятилетнего школьника в Башкирии мужчина объяснил свой поступок
Остров Джерси заморозил активы Абрамовича на сумму 7 миллиардов долларов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.