Певица рассказала об экстремальных требованиях к худобе звезд в Корее

Певица Даюль рассказала о жестких диетах участниц популярных K-pop-групп из Кореи

Бывшая участница популярной K-pop-группы Baby Boo Даюль раскрыла экстремальные требования к худобе звезд в Корее. Интервью с ней публикует блогерша Грейзи Грейс на своем YouTube-канале.

Певица пожаловалась на жесткие стандарты внешности для девушек, выступающих в составе популярных музыкальных групп. Исполнительница рассказала, что руководство заставляло ее сидеть на опасной диете, которая позволяла поддерживать экстремальную худобу.

«Я прекрасно помню, что во время частых выступлений мы совсем не ели. Например, я могла съесть всего одно яблоко или небольшую порцию салата за день, — призналась знаменитость. — Несмотря на это агенты продолжали оказывать на нас давление, говоря, что на телеэкране все должны выглядеть стройными. У нас не было другого выбора, кроме как подчиняться».

По словам Даюль, девушки старались удерживать вес от 45 до 48 килограммов вне зависимости от роста и комплекции. «Если мы немного поправлялись, босс всегда унижал нас и говорил, что нам следует перестать есть», — высказалась девушка и добавила, что ей приходилось делать специальные уколы для похудения на личные средства.

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