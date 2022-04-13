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Певица рассказала об экстремальных требованиях к худобе звезд в Корее

Певица Даюль рассказала о жестких диетах участниц популярных K-pop-групп из Кореи

Фото: Shutterstock

Бывшая участница популярной K-pop-группы Baby Boo Даюль раскрыла экстремальные требования к худобе звезд в Корее. Интервью с ней публикует блогерша Грейзи Грейс на своем YouTube-канале.

Певица пожаловалась на жесткие стандарты внешности для девушек, выступающих в составе популярных музыкальных групп. Исполнительница рассказала, что руководство заставляло ее сидеть на опасной диете, которая позволяла поддерживать экстремальную худобу.

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«Я прекрасно помню, что во время частых выступлений мы совсем не ели. Например, я могла съесть всего одно яблоко или небольшую порцию салата за день, — призналась знаменитость. — Несмотря на это агенты продолжали оказывать на нас давление, говоря, что на телеэкране все должны выглядеть стройными. У нас не было другого выбора, кроме как подчиняться».

По словам Даюль, девушки старались удерживать вес от 45 до 48 килограммов вне зависимости от роста и комплекции. «Если мы немного поправлялись, босс всегда унижал нас и говорил, что нам следует перестать есть», — высказалась девушка и добавила, что ей приходилось делать специальные уколы для похудения на личные средства.

В июне 2021 года модель Бриджит Малкольм раскрыла неприятную правду о модных показах. Манекенщица рассказала, что во время работы на компанию у нее начались серьезные проблемы с физическим и ментальным здоровьем. «Из-за того, что меня заставляли сидеть на диетах, я страдала от выпадения волос и дисморфии», — пояснила она.

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Майя Пономаренко
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