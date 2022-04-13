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Восьмилетняя россиянка съела мороженое с куском стекла

В Санкт-Петербурге восьмилетняя девочка съела мороженое с куском стекла

Фото: Unsplash

В Санкт-Петербурге восьмилетняя девочка съела мороженое с куском стекла. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

После случившегося россиянку доставили в больницу. Медики обнаружили у ребенка в желудочно-кишечном тракте инородное тело. Школьница пояснила, что проглотила осколок стекла, который находился в мороженом. Неизвестно, как инородный предмет оказался в десерте.

Удалось установить, что все произошло на Большой Морской улице. Девочку уже отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Полиция начала выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее в подмосковных Химках 13-летняя школьница отравилась средством для мытья пола. Прибывшим в квартиру врачам школьница призналась, что выпила моющее средство. Обстоятельства своего поступка девочка объяснить не смогла. Ее доставили в больницу с отравлением.

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Анна Щербакова
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