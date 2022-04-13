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Кадыров заявил о правильном выборе сдавшихся в плен морпехов из Мариуполя

Глава Чечни Кадыров заявил, что в Мариуполе в плен сдались более тысячи морпехов

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что более тысячи украинских морских пехотинцев сдались в плен в Мариуполе. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что среди них «сотни раненых». Также Кадыров назвал правильным выбором решение морпехов сдаться в плен.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео с пленным украинским солдатом, который рассказал об иностранных наемниках на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

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Ксения Назарова
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