Кадыров заявил о правильном выборе сдавшихся в плен морпехов из Мариуполя

Глава Чечни Кадыров заявил, что в Мариуполе в плен сдались более тысячи морпехов

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что более тысячи украинских морских пехотинцев сдались в плен в Мариуполе. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что среди них «сотни раненых». Также Кадыров назвал правильным выбором решение морпехов сдаться в плен.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео с пленным украинским солдатом, который рассказал об иностранных наемниках на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.