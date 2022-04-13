В российском регионе эвакуируют все школы после сообщений о минировании

В Камчатском крае эвакуируют все школы из-за сообщений о минировании

Во всех школах Камчатского края проходит эвакуация после сообщений об угрозе минирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Всего в крае действует 121 школа. На данный момент проведена проверка школ № 1 и № 3. Уточняется, что занятия во второй смене на среду отменены. По данным агентства, это восьмая эвакуация школ в регионе с начала 2022 года.

Ранее в Архангельске правоохранители проверяли 23 школы после сообщений о минировании.