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В российском регионе эвакуируют все школы после сообщений о минировании

В Камчатском крае эвакуируют все школы из-за сообщений о минировании

Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Во всех школах Камчатского края проходит эвакуация после сообщений об угрозе минирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Всего в крае действует 121 школа. На данный момент проведена проверка школ № 1 и № 3. Уточняется, что занятия во второй смене на среду отменены. По данным агентства, это восьмая эвакуация школ в регионе с начала 2022 года.

Ранее в Архангельске правоохранители проверяли 23 школы после сообщений о минировании.

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Ксения Назарова
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