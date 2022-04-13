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Незнакомка довела девушку до слез оскорблениями по поводу длины ее шорт

Daily Mail: женщина унизила блогершу Жасмин Абсолом, посчитав ее шорты чересчур короткими

Кадр: jasmine_marie197 / TikTok

Австралийская журналистка пожаловалась на женщину, которая оскорбила ее из-за внешнего вида, и обрела поддержку в сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в Daily Mail.

25-летняя жительница Брисбена Жасмин Абсолом рассказала, что возвращалась с тренировки домой, когда к ней подбежала женщина, чтобы в грубой форме высказать свое недовольство по поводу длины ее наряда. Блогерша была одета в объемную толстовку и короткие спортивные шорты серого цвета. «Мне кажется, что такие шорты носят сотни девушек», — уточнила она.

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Героиня материала объяснила, что незнакомка начала кричать и унижать ее, поскольку посчитала шорты девушки чересчур короткими и облегающими. Прохожая заявила, что Абсолом должна уважать окружающих людей, а не ходить по улицам в непристойном виде. Австралийка призналась, что оскорбления женщины довели ее до слез.

Пользователи сети, которые просмотрели пост жительницы Брисбена, поддержали ее в комментариях. «Я мусульманка, и меня абсолютно не смущают твои шорты — это выбор каждого», «Я ношу такие шорты каждый день и ни разу не сталкивалась с подобным», «Той женщине нужно лечиться», «Сумасшедшая, не обращай внимания на таких людей», — высказывались зрители.

В июле 2021 года девушку попросили покинуть спортзал из-за топа. На размещенных в сети кадрах жительница Нью-Джерси продемонстрировала свою спортивную форму, в которой пришла на тренировку в тренажерный зал Planet Fitness. Она была одета в красную укороченную футболку и черные легинсы. По словам блогерши, сотрудники зала сочли ее наряд неподходящим, сказав, что ее топ чересчур короткий.

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Майя Пономаренко
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