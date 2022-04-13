Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Купившей авиабилеты стороннику ИГ россиянке суд дал 5,5 лет общего режима

Суд дал 5,5 лет колонии женщине, которая купила авиабилеты будущему террористу ИГ

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Суд дал 5,5 лет колонии общего режима россиянке, которая еще в 2014 году купила авиабилеты стороннику террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом в среду, 13 апреля, «Ленте.ру» сообщили в Южном окружном военном суде.

Согласно материалам суда, жительница Кисловодска Людмила Баратова летом 2014 года помогла мужчине вместе с семьей вылететь в Турецкую Республику; на момент преступления мужчина был приверженцем идей ИГ, однако еще не вступил в ряды организации. Баратова при встрече с ним вблизи Кисловодска получила копии документов, необходимых для покупки билетов для будущего террориста и членов его семьи, и 15 тысяч рублей. В сентябре она слетала в Стамбул вместе с этим мужчиной и его семьей. В итоге ее спутник успешно официально вступил в ряды террористов, а Баратова вернулась в Россию. Свою вину на процессе она не признала, приговор пока что не вступил в законную силу.

Ранее жительницу Краснодара Татьяну Ситникову приговорили к десяти годам колонии за содействие террористам и попытку примкнуть к ним в Сирии. Суд признал россиянку виновной по статьям: «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» «Приготовление к преступлению» и «Содействие террористической деятельности» УК РФ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Решение Байдена снять с вооружения ядерную ракету вызвало раскол в Конгрессе
Захарова сравнила арест Медведчука с действиями боевиков на Кавказе
В США заметили необычную особенность китайского Y-20
Психолог назвала способ побороть зависимость от просмотра реалити-шоу
В Нидерландах планируют запретить марихуану для туристов
Бывший чемпион UFC назвал решающий раунд боя Яна и Стерлинга
Россия осудила захват своей дипсобственности властями Польши
Раскрыты способы заработать на недвижимости с минимальными вложениями
В США назвали маловероятным исключение России из ОБСЕ
Москвичам покажут ретро-трамваи
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.