Купившей авиабилеты стороннику ИГ россиянке суд дал 5,5 лет общего режима

Суд дал 5,5 лет колонии женщине, которая купила авиабилеты будущему террористу ИГ

Суд дал 5,5 лет колонии общего режима россиянке, которая еще в 2014 году купила авиабилеты стороннику террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом в среду, 13 апреля, «Ленте.ру» сообщили в Южном окружном военном суде.

Согласно материалам суда, жительница Кисловодска Людмила Баратова летом 2014 года помогла мужчине вместе с семьей вылететь в Турецкую Республику; на момент преступления мужчина был приверженцем идей ИГ, однако еще не вступил в ряды организации. Баратова при встрече с ним вблизи Кисловодска получила копии документов, необходимых для покупки билетов для будущего террориста и членов его семьи, и 15 тысяч рублей. В сентябре она слетала в Стамбул вместе с этим мужчиной и его семьей. В итоге ее спутник успешно официально вступил в ряды террористов, а Баратова вернулась в Россию. Свою вину на процессе она не признала, приговор пока что не вступил в законную силу.

Ранее жительницу Краснодара Татьяну Ситникову приговорили к десяти годам колонии за содействие террористам и попытку примкнуть к ним в Сирии. Суд признал россиянку виновной по статьям: «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» «Приготовление к преступлению» и «Содействие террористической деятельности» УК РФ.