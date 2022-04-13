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Кремль ответил на вопрос о поездке Лукашенко в Крым

Пресс-секретарь Песков заявил, что Путин не обсуждал с Лукашенко его поездку в Крым

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин во время переговоров не обсуждал поездку своего белорусского коллеги Александра Лукашенко в Крым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, вчера об этом речь не заходила, но у президента Белоруссии весьма и весьма обширная география поездок», — объяснил представитель Кремля.

Песков уточнил, что сегодня Лукашенко работает на Дальнем Востоке, и Кремль будет надеяться, что и до Крыма дойдет очередь.

12 апреля президент Белоруссии встретился с Путиным на космодроме Восточный в Амурской области. Во время встречи планировалось обсудить двухсторонние отношения, ситуацию на Украине, а также меры, которые Минск и Москва будут принимать для противодействия санкциям США и Запада.

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Никита Абрамов
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