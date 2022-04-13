Кудрин рассказал об эффективном управлении замороженными резервами России

Глава Счетной палаты Кудрин заявил, что управление ЗВР было эффективным

Управление золотовалютными резервами (ЗВР) России, часть из которых оказалась заморожена с введением санкций Запада, было эффективным, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он также рассказал, что оно шло строго по закону, пишет ТАСС.

При этом Кудрин считает, что Россия должна выражать несогласие с арестом ее ЗВР и работать над их разморозкой. Сам арест он назвал «крайней мерой, безусловно, непредвиденной».

«Мы можем только высказать свое несогласие с этим и вести работу, чтобы впоследствии они были разморожены, что, я думаю, и нужно делать», — сказал Кудрин.

Заморозка ЗВР последовала за началом военной операции, объявленной президентом страны Владимиром Путиным 24 февраля. Ее целью он называл «демилитаризацию и денацификацию Украины». Центральный банк в марте заявлял, что способа защитить доллары и евро от заморозки в принципе не было. Регулятор также объяснял, почему внутри страны хранились не все ЗВР.

Резервы формировались с учетом двух возможных сценариев кризисов: традиционного финансового и геополитического. В первом варианте «нужны резервы в валютах стран, с которыми Россия ведет активную торговлю, и в которых номинированы долги компаний, банков и государства», то есть — преимущественно в долларах и евро. Во втором случае нужны были резервы, на которые нельзя будет воздействовать с Запада: увеличивалась доля юаня и золота. Но такие активы не очень ликвидны, и при классическом кризисе ими нельзя воспользоваться быстро.

