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В ЛНР решили запретить деятельность СММ ОБСЕ

Пасечник запретил деятельность СММ ОБСЕ на территории ЛНР и потребовал выезда сотрудников

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник запретил деятельность Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) на территории республики. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Пасечник заявил, что за восемь лет работы ОБСЕ в ЛНР мониторинговая миссия организации никак не поспособствовала мирному урегулированию конфликта в Донбассе, и обвинил наблюдателей СММ в игнорировании многих фактов нарушения Украиной Минских соглашений и формировании «негативного образа» России, ЛНР и Донецкой народной республики (ДНР) в Европе.

Глава республики объявил, что принял решение о запрете деятельности СММ ОБСЕ на территории ЛНР с 30 апреля. «То есть до 30 апреля все сотрудники миссии должны выехать за пределы Луганской народной республики. Соответствующие поручения министерствам и ведомствам республики уже отданы», — уточнил он.

Ранее министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова сообщила, что местные власти издали постановление, предписывающее СММ ОБСЕ прекратить свою деятельность на территории республики до 30 апреля. Такое решение она связала с изменением политических реалий, в частности — с признанием ДНР со стороны России и неактуальностью Минских соглашений.

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Алевтина Запольская
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