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Работу над экранизацией «Метро 2033» приостановили

Продюсер Федорович: работа над экранизацией «Метро 2033» Глуховского приостановлена
Дмитрий Глуховский

Дмитрий Глуховский . Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Продюсер Валерий Федорович заявил, что работа над экранизацией романа «Метро 2033» Дмитрия Глуховского была приостановлена. Об этом он написал в комментариях в своем Telegram-канале.

За производство проекта отвечает компания 1-2-3 Production. В конце марта стало известно, что компанию покинули ее основатели — Валерий Федорович и Евгений Никишов.

Роман «Метро 2033» выпущен в 2005 году. В книге описывается выживание людей в московском метро после ядерного взрыва. В 2009-м Глуховский выпустил продолжение под названием «Метро 2034». В 2010 году по мотивам произведения была выпущена одноименная видеоигра, шутер от первого лица производства украинской компании 4A Games. В 2015-м автор написал роман «Метро 2035».

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Марина Совина
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