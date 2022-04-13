Россия ввела зеркальные санкции против конгрессменов США

МИД РФ ввел зеркальные санкции против 398 конгрессменов США

Министерство иностранных дел России вводит зеркальные санкции против американских политиков. В «черный список» попали 398 членов палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает РИА Новости.

«В порядке реакции на очередную "волну" антироссийских санкций, введенных Администрацией Джо Байдена 24 марта против 328 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, что с учетом прежде внесенных в "черный список" российских парламентариев составляет практически весь ее состав, вводятся "зеркальные" санкционные ограничения в отношении 398 членов Палаты представителей Конгресса США», — говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что в стоп-лист войдут руководители Конгресса и председатели комитетов.

Отмечается, что в ближайшее время планируется расширить список граждан США, в отношении которых будут применены контрмеры. Кроме того, будут введены дополнительные санкции.