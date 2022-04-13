Российский фондовый рынок открылся ростом

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,24 процента

На открытии торгов в среду, 13 апреля, российский фондовый рынок незначительно растет. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,24 процента, до 2547,14 пункта, а индекс РТС — на 0,54 процента, до 1010 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Доллар и евро незначительно слабеют по отношению к рублю. Американская валюта торгуется на уровне 79,35 рубля, европейская — 86 рублей.

Лидерами роста среди «голубых фишек» стали «Алроса» (плюс 1,25 процента, до 79,44 рубля), Ozon (плюс 1,01 процента, до 1105 рублей) и «ФосАгро» (плюс 0,98 процента, до 6972 рубля). Падают «Полиметалл» (минус 1,04 процента, до 927 рублей), «Тинькофф» (минус 0,4 процента, до 3204 рубля) и «Норникель» (минус 0,36 процента, до 20914 рублей).

После возобновления торгов динамику российского фондового рынка практически полностью определяют геополитические обстоятельства, то есть специфика введения и применения санкций западных стран. Для рубля главным фактором остается внутренний механизм валютного регулирования, его позиция не связана с фундаментальными показателями.