В МИД понадеялись избежать военной конфронтации с НАТО

Мария Захарова: Россия всегда делала все возможное, чтобы не допустить конфронтации с НАТО

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила надежду на то, что на Западе хватит «здравомыслящих сил», чтобы избежать конфронтации между Россией и НАТО. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, Россия всегда делала все возможное, чтобы не допустить эскалации. Однако, как отмечает Захарова, эскалация идет со стороны Запада — «поставки вооружений, накачка вооружениями, материальная поддержка, полный политический, идеологический и моральный карт-бланш».

Ранее представитель МИД сообщила, что Россия и Украина не прекращали переговорный процесс, делегации продолжают общение в онлайн-формате. Она добавила, что на повестке переговоров сохраняются все изначальные требования Москвы к Киеву: закрепление нейтралитета Украины, демилитаризация и денацификация республики, восстановление статуса русского языка, признание Крыма российским, а республик Донбасса — независимыми.

