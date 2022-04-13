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Захарова рассказала о продолжении переговоров России и Украины

Представитель МИД Захарова заявила, что переговоры России и Украины продолжаются онлайн

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Россия и Украина не прекращали переговорный процесс, делегации продолжают общение в онлайн-формате. Об этом рассказала представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру» с пресс-конференции по внешнеполитическим вопросам.

«Продолжаются российско-украинские переговоры по договору об урегулировании ситуации на Украине. Они ведутся в онлайн-формате», — сообщила Захарова. Дипломат добавила, что на повестке переговоров сохраняются все изначальные требования Москвы к Киеву — закрепление нейтралитета Украины, демилитаризация и денацификация республики, восстановление статуса русского языка, признание Крыма российским, а республик Донбасса — независимыми.

Захарова посетовала, что украинская сторона фактически не ведет переговоры, а только затягивает процесс. Усилия Украины не направлены на достижение договоренностей, уверена дипломат.

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Российско-украинские переговоры начались 27 февраля, на третий день после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. С тех пор знаковым событием процесса была встреча делегаций в Стамбуле, где глава российской делегации Владимир Мединский озвучил предложение украинской стороны и анонсировал российские «шаги навстречу» — вывод войск с киевского и черниговского направлений.

Многие представители российского истеблишмента не поддерживают идею переговоров с Украиной и настаивают на выполнении задач спецоперации. Одним из представителей такой позиции выступает глава Чечни Рамзан Кадыров. «Мое мнение убежденное, что от этих переговоров никакого толку не будет. Я считаю, надо закончить полностью начатое, уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов», — комментировал ранее Кадыров переговорный процесс.

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Дмитрий Настасьев
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