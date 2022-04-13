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Россия обсудит с партнерами создание системы расчетов на основе нацвалют

Вице-премьер Белоусов заявил, что Москва ведет переговоры о расчетах на основе нацвалют
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Москва обсудит с зарубежными партнерами вопрос создания безопасной инфраструктуры расчетов на основе национальных валют, заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов. Его слова приводит РИА Новости.

«С ключевыми зарубежными партнерами уже идут предметные переговоры по созданию безопасной инфраструктуры денежных расчетов на основе национальных валют. Здесь хотел бы особо поблагодарить Банк России за партнерскую работу», — рассказал вице-премьер.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что страны БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) ускорят работу по созданию аналога SWIFT — собственной системы обмена финансовыми сообщениями. Он подчеркнул, что БРИКС располагает всеми инструментами, чтобы смягчить последствия введенных санкций и для себя, и для мировой экономики.

В марте сообщалось, что Китай и Евразийский экономический союз (ЕЭС), куда входит Россия, задумались о создании независимой международной валютно-финансовой системы. Стоимость новой валюты будет рассчитываться как индекс национальных валют стран-участниц и цен биржевых товаров.

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Алина Гончарова
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