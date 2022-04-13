Китай резко сократил закупки нефти

Reuters: Китай снизил импорт нефти на 14 процентов в марте

Импорт сырой нефти в Китай в марте резко сократился на 14 процентов по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Независимые нефтеперерабатывающие заводы снизили закупки в связи с небольшой маржой, пишет Reuters.

Крупнейший в мире покупатель сырой нефти импортировал в прошлом месяце 42,71 миллиона тонн, что эквивалентно 10,06 миллиона баррелей в сутки. По оценкам аналитиков, в марте нефтеперерабатывающие заводы КНР сократили свои производственные мощности до чуть более 50 процентов, поскольку мировые цены на нефть взлетели выше 130 долларов за баррель.

Запланированные остановки на техническое обслуживание на нескольких заводах Sinopec Corp сказались на переработке сырья, что еще больше снизило спрос на сырую нефть в марте.

Также Китай сократил импорт СПГ в первом квартале на 14 процентов. Консалтинговая компания Wood Mackenzie сообщила, что пересмотрела прогноз по спросу на газ в Китае на период до 2026 года в сторону понижения. В прошлом году Китай оказался крупнейшим импортером СПГ, что внесло свой вклад в общий рост цен.