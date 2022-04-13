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В Госдуме осудили покупающих сыр и колбасу в нарезке россиян

Депутат Госдумы Лисовский порассуждал о безрукости покупающих нарезку россиян

Фото: Aleks Cheban / pokazuha.ru

Россиянам стоит прекратить покупать заранее нарезанный сыр, так как они «не безрукие» и могут резать его самостоятельно. С такими рассуждениями выступил депутат Госдумы Сергей Лисовский, его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Парламентарий осудил покупателей за пристрастие к готовой нарезке и отметил, что в России производится слишком много ненужной и дорогой упаковки. Кроме того, Лисовский предположил, что даже обернутые в пленку продукты все равно портятся, как, например, колбаса.

А вот эта нарезка? Мы что, безрукие, что ли, не можем нарезать себе сыра?

Сергей Лисовскийдепутат Госдумы

Также депутат усомнился в необходимости поставлять напитки с трубочками, так как они не спасут от грязи и инфекций. «Зачем эта трубочка? А мы всех напрягаем, чтоб она была. У нас очень большие затраты на упаковку, которая не нужна», — заявил Лисовский.

Это не первый выпад депутата в сторону упаковки и ее производителей. В начале апреля он заявил, что рост цен на молочные товары частично объясняется подорожанием тары.

Ранее крупнейший в России поставщик упаковочной продукции Tetra Pak сообщил о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за нехватки некоторых комплектующих. В Госдуме назвали альтернативу — бидоны и молочные автоматы.

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Валерий Розенберг
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