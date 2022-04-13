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Россиянам назвали лучшие овощи и зелень для выращивания на балконе

Агроном Ганичкина посоветовала выращивать на балконе зелень и невысокие сорта томатов

Фото: Dan Gold / Unsplash

Агроном Октябрина Ганичкина назвала лучшие сорта овощей и зелени для выращивания на балконе. Ее советы, которые передает издание «Вечерняя Москва», будут полезны россиянам, которые тяготеют к садоводству, но не имеют дачи.

Специалист посоветовала выращивать на балконе растения, которые не занимают много места. В условиях ограниченного пространства, по ее словам, могут отлично себя чувствовать некоторые сорта томатов. Ганичкина назвала сорта, на которые стоит обратить внимание: «Есть сорт помидоров, который называется "Балконное чудо". Они хорошо растут, плоды их очень сочные и вкусные. Сорт "Шарада" — еще один прекрасный урожайный вид, отличающийся невысокими кустами, не требующий пасынкования. Этот сорт обильно плодоносит и выгодно отличается вкусом среди остальных балконных вариантов плода».

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Также агроном рекомендовала сажать на балконе зелень. В балконных условиях прекрасно растут розмарин, мята, шпинат, петрушка, укроп и черешковый сельдерей. Можно посадить и мелкий лук-севок — он быстро прорастает, неприхотлив и даст урожай уже через две недели.

Ранее агроном Егор Самощенков перечислил главные правила грамотной обрезки фруктовых деревьев весной. По его словам, чтобы груши и яблони приносили хороший урожай, их надо обязательно обрезать, спиливая старые и сухие ветви и укорачивая молодые.

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Наталья Обрядина
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