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Samsung начнет ремонтировать смартфоны старыми деталями

Samsung предложит ремонтировать смартфоны бывшими в употреблении деталями

Фото: Poravute Siriphiroon / Globallookpress.com

Samsung начнет поставлять бывшие в употреблении детали для ремонта смартфонов. Об этом сообщает издание Business Korea.

Источники медиа рассказали, что корейская компания направит большее количество переработанных деталей на ремонт смартфонов. Судя по всему, предложением смогут воспользоваться сервисные центры и конечные пользователи. Журналисты объяснили, что таким образом бывшие в употреблении детали устройств могут быть переработаны и повторно использованы для ремонта.

По словам специалистов, Samsung намерена сделать ремонт своих девайсов более дешевым и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Решение компании соответствует стратегии заботы об экологии, в рамках которой, например, флагманские смартфоны серии Galaxy S22 были частично изготовлены из океанического мусора.

Журналисты заметили, что в случае внедрения этой программы стоимость ремонта смартфонов может существенно снизиться. Так, в настоящий момент замена поврежденного экрана телефона обходится примерно в 200 тысяч вон, или около 14 тысяч рублей. При использовании бывших в употреблении деталей стоимость обслуживания сократится как минимум вдвое.

В начале апреля Samsung объявила о запуске программы самостоятельного обслуживания смартфонов бренда. Компания пообещала организовать доступ к деталям, инструкциям и необходимым инструментам.

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Андрей Ставицкий
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