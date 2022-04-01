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Samsung разрешила ремонтировать свои смартфоны вслед за Apple

Samsung запустила программу домашнего ремонта смартфонов Galaxy

Фото: Daniel Kalker / DPA / Globallookpress.com

Samsung объявила о запуске программы самостоятельного обслуживания смартфонов бренда. Об этом сообщает издание The Verge.

В заявлении компании говорится, что в рамках программы владельцы аппаратов Galaxy смогут самостоятельно ремонтировать свои гаджеты. Компания пообещала организовать доступ к инструкциям, а также предоставить необходимые инструменты и запчасти. Партнером программы оказался проект iFixit, участники которого занимаются изучением степени ремонтопригодности различной техники.

В первую очередь инструкции и запасные части будут выпущены для смартфонов Galaxy S20 и S21 и планшета Galaxy Tab S7 Plus. Журналисты отметили, что Samsung запустила свою программу вслед за Apple, которая разрешила домашний ремонт гаджетов в конце 2021 года. «Очевидно, что производители девайсов осознают необходимость самостоятельного ремонта», — подчеркнул руководитель iFixit Кайл Винс.

«Samsung планирует расширять ассортимент продуктов, деталей и возможности самостоятельного ремонта по мере развития программы», — рассказали в компании. Запуск проекта намечен на лето, в компании пообещали раскрыть новые подробности о программе позже.

В конце ноября представили Apple заявили, что компания разрешит пользователям ремонтировать смартфоны и компьютеры самостоятельно. В первую очередь Apple будет реализовывать детали для смартфонов iPhone 12 и iPhone 13, а также компьютеров Mac на базе процессоров M1.

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Андрей Ставицкий
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Samsung разрешила ремонтировать свои смартфоны вслед за Apple
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