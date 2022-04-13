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Сотрудники IT-компаний смогут оформить отсрочку от армии на «Госуслугах»

Минцифры анонсировало сервис отсрочки от армии для IT-сотрудников на «Госуслугах»

Фото: Unsplash

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России анонсировало сервис отсрочки от армии для IT-сотрудников. Как сообщило ведомство в своем Telegram-канале, такая возможность будет реализована на портале «Госуслуги».

«С 19 апреля на "Госуслугах" можно будет подать заявку на отсрочку от армии для сотрудников IT-компаний. Сделать это смогут сами работодатели, заполнив специальную форму и загрузив ее на "Госуслуги"», — говорится в сообщении Минцифры.

Среди условий для включения в список, помимо призывного возраста работника и наличия у него российского гражданства, упоминаются наличие трудового договора, «нормальная продолжительность» рабочего дня, высшее образование по своей специализации, а также наличие подтвержденного трудового стажа в компании продолжительностью не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 года. Исключение по срокам работы сделано для тех, кто трудоустроился сразу после окончания учебы в вузе.

«Подать заявление, приложив к нему список сотрудников, можно будет на "Госуслугах" с 19 апреля по 1 мая. После 1 июня призывная комиссия начнет принимать решения по отсрочке», — отмечают в Минцифры.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев допустил упрощение условий для получения льготной ипотеки для IT-специалистов за счет снижения порога дохода. Этот вопрос может быть рассмотрен по итогам первых трех месяцев действия программы.

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Олег Давыдов
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